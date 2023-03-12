За минулу добу ЗСУ відбили 92 атаки російської армії та знищили 1 090 окупантів

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Російські окупанти продовжують штурмувати Бахмут і наступають в районі Марʼїнки та Авдіївки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за підсумками 11 березня.

Окупанти зосереджували основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони відбили 92 атаки росіян на цих напрямках.

На Купʼянському та Лиманському напрямах окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмів Бахмуту. Від обстрілів окупантів постраждали 15 населених пунктів.

На Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно пробував наступати в напрямку населених пунктів Камʼянка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Марʼїнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишалася стабільною.

Авіація Сил оборони за добу завдала шести ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад та два місця розгортання станцій РЕБ противника.

Загальні бойові втрати противника: