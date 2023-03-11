«Слова «смішно» недостатньо, щоб описати це лицемірство». МЗС відреагувало на відмову Зеленському виступити на «Оскарі»

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Getty Images / «Бабель»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав лицемірством відмову президенту Володимиру Зеленському виступити на церемонії вручення кінопремії «Оскар».

Про це Кулеба заявив в інтервʼю німецькій газеті Bild.

«Я думаю, якщо фільм «На західному фронті без змін» отримає «Оскар» за найкращий іноземний фільм, а президентові Зеленському, який керує країною, що воює, веде найбільшу в Європі війну з часів Другої світової, не дозволять виступити на «Оскарі», то кращого прикладу лицемірства топменеджерів та продюсерів у кіноіндустрії ви не знайдете», — сказав Кулеба.

«Слова «смішно» недостатньо, щоб описати це лицемірство. Я не ставлю під сумнів якість фільму. Я просто хочу сказати: люди, якщо ви збираєтеся нагороджувати фільм про війну і не розумієте, що саме тоді, коли ви пʼєте шампанське, одягаєте гарне вбрання і діаманти, і не хочете чути реальної історії про війну, яка відбувається тут і зараз, із вами щось не так», — додав міністр.