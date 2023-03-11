МВС: В Україні кількість злочинів зменшилася на 10%, якщо порівнювати з довоєнним періодом

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МВС

В Україні, якщо порівнювати з початком 2022 року, на 10% зменшилася кількість злочинів.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив під час телемарафону 11 березня.

Крім цього, кількість крадіжок (мародерство) зменшилася на 40%. Зараз цей показник — 90 тисяч.

Водночас збільшилась кількість викрадень машин — «тому що в нас тут ворог стояв і наші машини вивозив», аналогічна ситуація із вбивствами. Також в Україні збільшилась кількість випадків шахрайства, однак тут, як сказав Клименко, збільшилась і розкриваність справ.