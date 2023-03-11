Під Бахмутом росія втратила за добу 535 своїх військових убитими й пораненими

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Reuters / «Бабель»

За минулу добу поблизу Бахмуту російська армія втратила вбитими і пораненими 535 військових. Там ідуть бої, але в місто є постачання, поранених вивозять.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий сказав в ефірі телемарафону.

За добу під Бахмутом зафіксували 157 обстрілів, 53 бойові зіткнення, росіяни втратили 221 військового вбитими та 314 — пораненими. Також, за словами Череватого, на Лимансько-Купʼянській частині фронту ворог став залучати більше бронетехніки. Минулої доби на цьому напрямку українські захисники знищили чотири танки і ще чотири підбили. ЗСУ знищили один Т-80 і три Т-72, ще чотири Т-72 підбиті й наразі небоєздатні. Також армія росії втратила дві найновіші російські машини піхоти БМП-3.