Росія знову обстріляла Херсон, загинули троє людей

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Російська армія знову обстрілює Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними, на Миколаївському шосе снаряд влучив в автомобіль, почалася пожежа. Уламки ворожих боєприпасів поранили двох людей. Один із постраждалих загинув на місці.

Станом на 12:24 відомо про трьох загиблих, двоє людей поранені. На місці продовжують працювати екстрені служби. В обласній прокуратурі показали фото наслідків російського обстрілу: