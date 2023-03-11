Представники Червоного Хреста побували в місцях утримання полонених у Донецьку та Горлівці

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Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) протягом останнього місяця відвідали місця утримання українських полонених у тимчасово окупованих Донецьку та Горлівці. Зараз вони намагаються потрапити до полонених у Луганський області.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там також зазначили, що Україні відомо місце утримання далеко не всіх «азовців», оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано. Тому від тих, хто повернувся з російського полону, надходить менше інформації про бійців «Азову».

Українська сторона все ще шукає третю країну, яка могла б виступити посередником в обміні «азовців».

«Певні надії покладаємо на Туреччину, бо ця країна має реальні важелі впливу на рф. До того ж уже був прецедент участі Анкари в обміні», — заявили в Координаційному штабі.