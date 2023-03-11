Зеленський відповів на петицію про перейменування росії

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Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про перейменування росії. Її автор пропонувала офіційно змінити назву «росія» на «московія», а також замінити термін «російський» на «московський», а «російська федерація» на «московська федерація».

За цю петицію проголосували 25 792 українців.

Президент зазначив, що правові аспекти географічних назв регулюються Законом України від 31 травня 2005 року № 2604-ІV «Про географічні назви». Назви підлягають обліку та державній реєстрації у Державному реєстрі географічних назв. Положення про цей реєстр затверджує Кабінет Міністрів України.

Зеленський згадав також про міжнародно-правові аспекти перейменування росії.

За його словами, статистичний відділ Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розробив та опублікував Стандарт М 49 — це перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку.

Їхні тризначні цифрові коди використовуються для статистичних цілей статистичним відділом Секретаріату ООН, їхні тризначні алфавітні коди визначені Міжнародною організацією із стандартизації (ISO). Стандарт М49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу Державної служби статистики України.

«Таким чином, порушене в петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. З урахуванням зазначеного я звернувся до премʼєр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», — зазначив президент.