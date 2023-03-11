Генштаб: Минулої доби ЗСУ знищили понад тисячу російських окупантів та десять танків

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Росіяни все ще намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — минулої доби українські армійці відбили на них понад 100 атак.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по скупченнях окупантів та вдарила по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також захисники України збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пʼять районів зосередження ворога, влучили в засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів росіян.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 1 010 військових, 10 танків, 20 бойових броньованих машин та вісім артилерійським систем.

Загалом в Україні вже загинули 158 000 росіян.