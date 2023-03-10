Іран та Саудівська Аравія домовилися про відновлення дипломатичних відносин

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Flickr / Mohsen Taleb

Саудівська Аравія та Іран домовилися відновити дипломатичні відносини. Вони були розірвані сім років тому.

Про це пише BBC.

Така інформація зʼявилася після чотириденних перемовин представників Ірану та Саудівської Аравії — двох основних суперників на Близькому Сході — у Китаї.

Саудівська Аравія оголосила про розірвання відносин у 2016 році після того, як протестувальники штурмували її посольство в Тегерані. Так іранці відреагували на страту в Саудівській Аравії впливового шиїтського священника, шейха Німра аль-Німра. Його звинуватили в тероризмі.

Відтоді Іран та Саудівська Аравія були суперниками в регіоні та намагалися стримувати прагнення іншого до лідерства. Зокрема, Іран підтримує повстанців-хуситів у Ємені, які повалили уряд, підтримуваний Саудівською Аравією.

Цю заяву привітали інші країни регіону, а також США, хоча Вашингтон заявив, що скептично ставиться до того, що Іран «виконає свої зобовʼязання». Ізраїль, який намагається стримати ядерну програму Ірану, поки не прокоментував цю новину.

Інформація про відновлення дипломатичних відносин зʼявилася на тлі витоку в ЗМІ деталей перемовин між Саудівською Аравією, США та Ізраїлем. Саудівська Аравія нібито готова визнати державу Ізраїль та укласти дипломатичні відносини, якщо США нададуть гарантії безпеки та допоможуть цивільній ядерній програмі країни. Вашингтон бачить у потенційному союзі Ізраїлю та Саудівської Аравії можливість стримувати Іран, який допомагає росії у війні проти України, а також, ймовірно, працює над створенням ядерної зброї.