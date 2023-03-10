Рафаель Гроссі вдруге став гендиректором МАГАТЕ

Новини

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала переобрання Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора МАГАТЕ. Жодна із 35 країн не висловила заперечень. Термін перебування на посаді продовжили на чотири роки.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

«Для мене велика честь, що одностайним рішенням правління призначило мене на наступний термін, і я дуже вдячний за довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові МАГАТЕ», — прокоментував Рафаель Гроссі.

Уперше він став гендиректором МАГАТЕ 2 грудня 2019 року.

Його другий термін на посаді починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.