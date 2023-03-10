НБУ поновив список системно важливих банків. Хто увійшов до переліку і що це означає

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Національний банк оновив список системно важливих банків України. У порівнянні з минулим роком він збільшився на одну позицію — додався Креді Агріколь Банк.

Про це йдеться на сайті НБУ.

До переліку системно важливих банків України увійшли 15 фінансових установ:

А-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, «Південний», ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк.

Системно важливий банк (СВБ) — це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи.

Національний банк щороку визначає системно важливі банки та здійснює посилений нагляд за ними. Підвищена увага регулятора до діяльності таких установ необхідна для збереження фінансової стабільності.

Неналежне функціонування або банкрутство СВБ може завдати шкоди фінансовій системі та негативно вплинути на економіку загалом.