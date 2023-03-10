Уряд запровадив мораторій на судові виплати для росії та її громадян

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Уряд ухвалив постанову, яка накладає мораторій на виплату держкоштів позивачам, кінцевими бенефіціарами яких є держава росія або самі росіяни зі статутним капіталом у компанії-позивачі більше ніж 10%.

Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

«Постановою встановлюється мораторій (заборона) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобовʼязань за рахунок коштів Державного бюджету України, кредиторами (стягувачами) за якими є іноземні юридичні особи, кiнцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше %, яких є російська федерація та громадяни pociйськoï федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах», — зазначив Мінʼюст.

При цьому дія мораторію не поширюватиметься на безоплатне відчуження/передачу майна на користь держави Україна та на задоволення вимог Національного банку за наданими банкам кредитами для підтримки ліквідності.

Таким чином банківські установи не зможуть використати мораторій як привід для уникнення сплати боргів перед Нацбанком.

На підставі рішення суду або в порядку спадкування люди, повʼязані з державою-агресором, набуватимуть право власності на майно (оскільки обмежити таке набуття неможливо) та зможуть володіти й користуватися цим майном.