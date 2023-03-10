У Тель-Авіві бойовик ХАМАС влаштував стрілянину. Постраждали троє людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
В Ізраїлі троє людей отримали поранення у результаті теракту ХАМАС у Тель-Авіві. Озброєний бойовик ХАМАС відкрив вогонь на людній вулиці в центрі міста. Поранення отримали троє людей.
Про це пише Reuters.
Поліція оточила вулицю Дізенгоф у центрі міста. Бойовику протистояли двоє поліцейських і двоє цивільних. Нападника застрелила поліція.
Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав інцидент терактом і пообіцяв посилити заходи безпеки в країні. Відповідальність за атаку взяв на себе «Ісламський рух опору» (ХАМАС).
- З січня 2023 року в Ізраїлі палестинці здійснили кілька атак, у результаті яких загалом загинули 13 ізраїльтян і одна українка.