У Тель-Авіві бойовик ХАМАС влаштував стрілянину. Постраждали троє людей

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Reuters

В Ізраїлі троє людей отримали поранення у результаті теракту ХАМАС у Тель-Авіві. Озброєний бойовик ХАМАС відкрив вогонь на людній вулиці в центрі міста. Поранення отримали троє людей.

Про це пише Reuters.

Поліція оточила вулицю Дізенгоф у центрі міста. Бойовику протистояли двоє поліцейських і двоє цивільних. Нападника застрелила поліція.

Reuters

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав інцидент терактом і пообіцяв посилити заходи безпеки в країні. Відповідальність за атаку взяв на себе «Ісламський рух опору» (ХАМАС).