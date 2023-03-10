У Франції випадково знайшли картину Брейгеля за €80 тисяч. Вона більше століття провисіла у приватному будинку

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Daguerre Val de Loire

На півночі Франції у приватному будинку знайшли рідкісну картину голландського художника Пітера Брейгеля-молодшого. Це одна з версій його знаменитої роботи «Сільський юрист» (»У нотаріуса»). Родина володіла полотном з 1900 року, але не знала, що це оригінал.

Про це пише The Guardian.

Брейгель-молодший написав цю картину розміром 112 см на 184 см між 1615 і 1617 роками. Полотно оцінили у €800 тисяч. У родині його називали «Брейгелем», але навіть не підозрювали, що картина справжня. Нещодавно сімʼя вирішила оцінити своє майно та запросила експерта Мало де Люссака. Він надіслав картину на аналіз до Німеччини, де її аутентичність підтвердили.

Daguerre Val de Loire

«Коли ми відправили її до Німеччини на експертну перевірку, яка підтвердила, що це Брейгель, они зрозуміли важливість того, що мали. Вони попросили нас сфотографувати їх перед картиною, з якою вони жили всі ці роки. Це було і смішно, і зворушливо», — розповів де Люссак.