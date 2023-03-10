Генштаб: Минулої доби росіяни запустили 95 різних ракет. Українські військові знищили 34 з них та ліквідували 870 окупантів

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Минулої доби росіяни запустили 95 ракет різного базування. Українські військові знищили 34 ракети. Також ворог 31 раз вдарив з авіації, зокрема, запустив вісім безпілотників Shahed-136. Половину дронів збили. Також зафіксували 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню рф.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби Сили оборони України відбили 102 їхні атаки.

Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по скупченнях росіян та їхньої військової техніки, а також вдарила по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два логістичних центри, три склади боєприпасів, шість станцій радіоелектронної боротьби та два засоби ППО на вогневій позиції.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 870 військових, літак, сім танків, шість бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 156 990 росіян.