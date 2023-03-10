Ілон Маск планує побудувати власне місто-утопію в Техасі

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Ілон Маск будує власне місто в Техасі в окрузі Бастроп, десь за 60 км від Остіну, столиці штату. Будівництво вже йде з 2021 року

Про це пише The Wall Street Journal.

Будівництвом займається The Boring Company (TBC) — інфраструктурна та тунельна компанія Маска. Талісманом TBC є равлик, звідси й назва нового міста — Снейлбрук (з англ. snail — равлик). На території плануються виробничі об’єкти Tesla Inc. і SpaceX, а також, власне, містечко — модульні будинки, тренажерна зала, басейн, спортивні майданчики, а згодом і школа з лікарнею. Скільки саме землі купив Маск, невідомо — від 14 км² до 24 км².

За інформацією людей, знайомих з проєктом, під час зустрічей із землевласниками та агентами з нерухомості Маск і співробітники його компаній описали своє бачення міста як утопію вздовж річки Колорадо, де його співробітники могли б жити і працювати.

За даними джерел WSJ, Маск, його колишня дівчина, співачка Граймс, Каньє Вест і архітектурний дизайнер Веста минулого року кілька разів обговорювали, як може виглядати місто Маска. На цих зустрічах навіть розробили деякі візуальні макети.

The Wall Street Journal

Проте влада округу Бастроп стверджує, що ще не отримувала заявку на реєстрацію нового населеного пункту. За законом Техасу, щоб отримати статус міста, у поселенні мають постійно жити не менше 201 людини. Співробітники Маска кажуть, що деталі проєкту він воліє тримати в таємниці. Місцеві фермери вже стривожені, що будівництво та робота промислових об’єктів можуть забруднити воду в окрузі.