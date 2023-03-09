CNN оприлюднило деталі таємних переговорів між Україною та рф про деблокаду «Азовсталі»

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Американське видання CNN розповіло про таємні перемовини між Україною та росією щодо припинення облоги «Азовсталі».

Повідомляється, що переговори почалися 25 квітня 2022 року. З української сторони їх розпочав народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Олександр Ковальов, у якого є контакти в ФСБ. Операцією керувало Головне управління розвідки і особисто його голова Кирило Буданов.

Від росії переговорами керували двоє генералів-розвідників — генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв і генерал-майор Олександр Зорін. Обидва народилися в Україні.

У статті йдеться, що 25 квітня 2022 року Ковальов вперше вирушив на захоплені ворогом території. Аби легше перетнути блокпости та звʼязатися з командирами «Азову», він отримав від Буданова таємні паролі та зашифровані пристрої звʼязку.

Політик розповів, що тоді Маріуполь був фактично стертий з лиця землі. Аби дістатися до «Азовсталі», необхідно було домовитися про припинення вогню.

Видання опублікувало фото від 27 квітня, на якому посеред дороги за невеличким столом сидять Ковальов, Крижанівський та генерал-лейтенант 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф Андрій Сичов на прізвисько «Дон». Саме Сичов керував штурмом Маріуполя. За словами Ковальова, він просидів із Сичовим весь день.

Як стверджує нардеп, він допоміг переконати окупантів, що порятунок, насамперед дітей, жінок і поранених буде актом здорового глузду, актом гуманізму.

CNN нагадала, що на початку травня ООН та Червоний Хрест евакуювали сотні цивільних з «Азовсталі» та інших районів Маріуполя. 7 травня віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук заявила, що «всі жінки, діти і люди похилого віку» були безпечно вивезені з металургійного комбінату, але військові на заводі лишились, і російські обстріли почалися знову.

9 травня Ковальов повернувся до Маріуполя на другий раунд переговорів, але цього разу не сам, до нього приєднався перший заступник Буданова Дмитро Усов. Вони розмовляли вже безпосередньо з головними переговірниками від рф Алєксєєвим і Зоріним.

За словами Ковальова, Алєксєєв постійно робив перерви в переговорах, щоб подзвонити в Москву. У нього був прямий стільниковий звʼязок з Міноборони рф.

Переговори просувалися, 16 травня організували третій візит до Маріуполя, під час якого відбулася зустріч російських генералів, які керували війною, з українськими офіцерами. Один із них — керівник батальйону «Азов» підполковник Денис Прокопенко.

«Це був момент істини. Коли ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися один одному в очі, російська сторона пообіцяла, що буде цивілізований вихід для наших солдатів», — ідеться в статті.

Нардеп повідомив, що умови росіян були прості: українські військові припиняють бойові дії, здають завод і здаються в полон самі. Потім — цивілізовані умови утримання наших військовополонених та обмін.

За словами Ковальова, домовленість про безпечний вихід українських бійців була виконана чітко. Пізніше того ж дня найбільш важкопоранених винесли з заводу на ношах.

16 травня ввечері Міноборони України оголосило про початок евакуації українських військовослужбовців з «Азовсталі». Наступного дня, 17 травня, нескінченний потік українських солдатів почав свій вихід у полон. Багато хто на милицях або ношах, деякі серйозно скалічені.