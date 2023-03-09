Фінляндія дозволила Естонії передати Україні гаубиці та снаряди до них

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Уряд Фінляндії дозволив Естонії реекспортувати гаубиці Д-30 до України. Також він дозволив передати і снаряди.

Про це йдеться на сайті фінського уряду.

Там зазначили, що кількість гаубиць, які планують передати, залишиться таємницею.

Уряд розглянув це питання та видав Естонії дозвіл на реекспорт в Україну. Естонія має 42 таких гаубиці, які раніше були куплені у Фінляндії.

Д-30 — це радянська гаубиця калібру 122 мм. Була прийняли на озброєння в 1960-х роках, але з того часу її неодноразово модернізували. Є на озброєнні десятків, переважно пострадянських, країн.