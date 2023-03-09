МЗС ініціює введення санкцій проти очільника білоруського регіону, який підписав «угоду про співпрацю» з Кримом

Новини

Reuters

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав «угоду про співпрацю» з владою окупаційної адміністрації Криму. МЗС України хоче, щоб проти нього ввели санкції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України. Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі», — зазначив він.

Ніколенко наголосив, що цей «документ» є юридично нікчемний, оскільки суперечить українському законодавству.

Білорусь офіційно не визнає Крим територією росії, але її самопроголошений лідер Олександр Лукашенко неодноразово натякав на фактичне визнання. Хоча сам Лукашенко досі не їздив на півостровів, а Білорусь не веде з Кримом жодної економічної діяльності, зокрема білоруські авіакомпанії туди не літають.