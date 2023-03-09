Українська організація отримала Премію свободи імені Сахарова. Вони документували воєнні злочини росіян

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Українська неурядова організація Truth Hounds отримала Премію свободи імені Сахарова 2023 року за «внесок у документування фактів і доказів воєнних злочинів, а також потенційних злочинів проти людяності». Представники України отримують цю нагороду вперше.

Про це повідомив Норвезький гельсінський комітет (НГК), який започаткував премію 1980 року за підтримки самого Андрія Сахарова.

«Робота з документування робить Truth Hounds важливою рушійною силою і гравцем, із яким мають рахуватися, — сказала генсекретар НГК Беріт Ліндеман. Нагорода імені Сахарова — це знак нашої поваги як самій організації, так і всьому українському народу, який бореться проти неспровокованої російської агресії й брутального нападу».

Організація Truth Hounds розпочала свою діяльність одразу після Революції гідності, з початком російської окупації Криму та збройного конфлікту на сході України, і за ці роки зросла до групи «висококваліфікованих документаторів та експертів з міжнародного гуманітарного права».

«Truth Hounds систематично документують порушення міжнародного гуманітарного права, збираючи свідчення потерпілих й інші вагомі докази, допомагаючи розслідуванням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (ICC), українських слідчих та слідчих з інших країн, які застосовують універсальну юрисдикцію, включаючи Норвегію. Truth Hounds поєднують роботу з відкритими джерелами (OSINT) із професійним документуванням під час польових місій. Норвезький гельсінський комітет допомагає в цій роботі, надаючи базу даних, спеціально розроблену для збереження та розслідування матеріалів, що стосуються порушень прав людини», — йдеться в повідомленні.

Робота Truth Hounds не обмежується Україною, а веде також документування на Південному Кавказі, у Центральній Азії і в Білорусі.