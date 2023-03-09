У Берліні жінкам дозволили купатися а басейнах топлес

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Arisa Chattasa / Unsplash

У Берліні офіційно дозволили купання топлес у громадських басейнах для всіх відвідувачів, включаючи жінок, які хочуть плавати без верхньої частини бікіні.

Про це 9 березня повідомив департамент юстиції та боротьби з дискримінацією Сенату Берліну.

«Омбудсмен дуже вітає рішення лазневих закладів, адже воно створює рівні права для всіх берлінців, чи то чоловіки, чи то жінки, чи то небінарні особи, а також створює правову визначеність для персоналу лазневих закладів», — заявили в департаменті.

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Передісторією цього є скарга жінки, яка звернулася до офісу омбудсмена Державного управління з питань рівного ставлення, бо їй не дозволяли плавати топлес у басейні в Берліні. Співробітники басейну попросили її прикрити груди, і коли вона цього не зробила, вигнали її з басейну.