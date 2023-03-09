Nikkei: Китай вважає, що війна в Україні закінчиться цього літа — звідси і «мирний план»

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Reuters

Китайські військові експерти прогнозують, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року — саме тому Пекін представив свій «мирний план».

Про це пише японське видання Nikkei Asia.

Китай офіційно оприлюднив свій мирний план із 12 пунктів 24 лютого 2023 року. Пропозиція закликала до якнайшвидшого припинення вогню та до відновлення переговорів обома сторонами для мирного врегулювання. Однак цьому передував грудневий звіт Академії військових наук (AMS), яка підпорядковується безпосередньо Народно-визвольній армії і регулярно надає рекомендації та звіти Центральному військовому комітету Комуністичної партії.

Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, у грудні AMS завершила симуляцію війни в Україні. Симуляція показала, що війна підійде до кінця приблизно влітку 2023 року, і «росія переможе». У доповіді йдеться про те, що і російська, і українська економіки будуть занадто виснажені, щоб продовжувати війну після літа.

Nikkei припускає, що цілком можливо, що результати були зміщені на користь росії, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Однак почувши прогноз AMS, Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни. Він спрямований на досягнення трьох цілей, включаючи відновлення відносин із Європою і прагнення зберегти дружні стосунки з Україною. Мирний план включає положення про відновлення економіки, що свідчить про те, що Китай вже розглядає можливість економічної допомоги. Кінцева бажана мета полягає в тому, щоб Китай грав провідну роль у забезпеченні припинення вогню.

Найкращим сценарієм для лідера Китаю Сі Цзіньпіна був би початок переговорів між росією та Україною після того, як той представив би особисто путіну мирний план. Це зробило б Китай справжнім «миротворцем» у питанні про припинення вогню.