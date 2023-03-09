Японський професор заявив, що створив мишей, у яких два батька

Новини

Tambako The Jaguar / Flickr

Японський професор у сфері репродуктології заявив, що створив мишей, у яких два батька — його команда виробила яйцеклітини з чоловічих клітин.

Результати досліджень представив професор Кацухіко Хаяші з Університету Осаки на Міжнародному саміті з редагування геному людини в Інституті Френсіса Кріка в Лондоні, пише BBC.

Цей метод може прокласти шлях до того, щоб дозволити двом чоловікам мати дітей, а також може лікувати безпліддя у жінок. Проте вчені заявили, що необхідно провести набагато більше досліджень і врахувати етичні міркування, перш ніж розглядати це на людях.

Дослідження включало перетворення чоловічих статевих хромосом XY на жіночі ХХ. Цей метод включає спочатку взяття клітини шкіри самця миші, а потім перетворення її в стовбурову клітину — клітину, яка може перетворюватися на інші типи клітин. Клітини чоловічі і, отже, мають XY-хромосоми. Потім команда професора видаляє Y-хромосому, дублює X-хромосому, а потім склеює два «ікси» разом. Це «налаштування» дозволяє запрограмувати стовбурову клітину на перетворення на яйцеклітину.

Усього сім мишенят народилися із 600 спроб імплантації, однак вони продовжували жити здоровим життям та мали власне потомство.

Професор Хаяші повідомив учасників саміту, що працює над розробкою методів лікування безпліддя. Він вважає, що його робота потенційно може стати доступною для людей за десять років. Зараз його робота знаходиться на дуже ранній стадії. Яйцеклітини, за його словами, мали низьку якість, і на даному етапі цей метод не можна безпечно застосовувати до людей.

Подібні спроби робляться не вперше. У 2018 році вчені Китайської академії наук успішно вивели мишей від двох самців, але дитинчата виявилися нездоровими і за короткий час загинули.