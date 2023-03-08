Росія через нестачу ресурсів може перейти до оборони окупованих територій замість захоплення нових

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Reuters / «Бабель»

Американська розвідувальна спільнота вважає, що росія стикнулася з нестачею боєприпасів і військ, що може змусити її перейти до утримування й оборони наявних позицій, затягуючи в часі війну.

Про це пише The New York Times із посиланням на словами директора Національної розвідки США Евріл Гейнс.

За її словами, після останніх невдач на полі бою путін почав усвідомлювати проблеми, які постають перед російськими військами, і може скоригувати свою стратегію в короткостроковій перспективі.

«Навіть незважаючи на те, що російський наступ триває, вони (росіяни) зазнають великих втрат. Путін, ймовірно, краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і, схоже, наразі зосередився на більш обмежених військових цілях», — прокоментувала Гейнс.

Як зазначила директорка Нацрозвідки США, росія може обрати продовження війни в Україні, навіть якщо це означатиме тривалі паузи в наступальних діях, як найкращий шанс досягти своїх стратегічних цілей.

«Якщо росія не ініціює обовʼязкову мобілізацію і не знайде значних поставок боєприпасів з третіх країн, їй буде все складніше підтримувати нинішній рівень наступальних операцій у найближчі місяці», — спрогнозувала директорка Національної розвідки США і додала, що як наслідок вони можуть повністю перейти до утримання та оборони територій, які окупували раніше.

«Якщо коротко, то ми не прогнозуємо, що російські військові відновляться достатньо цього року, щоб досягти значних територіальних здобутків», — наголосила вона.