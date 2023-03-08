Британія відкрила військову базу на півночі Норвегії

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Велика Британія оголосила про відкриття військової бази Camp Viking на півночі Норвегії для зміцнення можливостей НАТО в Арктиці.

У заяві Королівського військово-морського флоту не згадується жодна країна, включно з росією, але вказано, що «розташування табору ідеально підходить для стримування загроз у регіоні та розташоване таким чином, щоб Велика Британія могла швидко відреагувати для захисту північного флангу НАТО та Норвегії.

На базі розміщуватиметься Королівська морська піхота, яка стане «вістрям арктичного списа, тими військами, які Британія застосовуватиме для боїв у вкрай холодному кліматі».

База розташована приблизно за 40 миль (це близько 65 кілометрів) на південь від міста Тромсе. Норвегія має спільний кордон із росією протяжністю 198 кілометрів.