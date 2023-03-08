Україна заперечує заяви росії про небажання обмінювати 70 полонених

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Уповноважена з прав людини росії Тетяна Москалькова заявила, що Україна нібито відмовилася обміняти 70 своїх солдатів. За її словами, обмін планувався за формулою 160 на 160, але потім цифра зменшилась до 90. Вона також оприлюднила список з іменами цих людей.

Напередодні, 7 березня, Україна під час чергового обміну полонених повернула 130 людей.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що список, оприлюднений Москальковою, доволі дивний, бо в ньому є ті люди, які уже повернулися з полону.

Штаб наголошує, що Москалькова не є субʼєктом перемовного процесу та не має до нього жодного стосунку.

«Вона вже не вперше озвучує тези, вигідні російській пропаганді, які покликані розхитувати українське суспільство. З іншого боку, ці тези покликані виправдати перед росіянами повільний процес обміну. Тобто устами Москалькової говорить російське ІПСО», — розповіли «Громадському» в Координаційному штабі.

Крім того, Україна завжди забирає всіх, кого росія пропонує: і військових, і цивільних.

«Дуже важко з ними спілкуватися, це вороги, і вони роблять усе можливе, щоб уповільнити, ускладнити обмінні процеси, і перемовини йдуть дуже важко. Але ми завжди боремося за те, щоб обміни були якомога частіше, і якомога більше наших захисників поверталися. У нас є обмінний фонд, щоб мати можливість їх обміняти», — сказав представник штабу