В Україні розкрили схему крадіжки державного газу на 100 мільйонів гривень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Бюро економічної безпеки України
В Україні викрили масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить компанії «Оператор газотранспортної системи України».
Про це Служба безпеки України повідомила 8 березня.
До організації схеми причетний менеджмент приватної компанії, яка займається продажем газу. Ділки через підроблені документи незаконно відібрали газ у державного монополіста, однак слідчі не дали його продати.
Підроблені документи — це підроблені банківські гарантії виконання зобовʼязання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ у газосховища без фактичного розрахунку за сировину.
Суд арештував майже 3,5 млн метрів кубічних природного газу, який комерсанти викрали у держави. Загальна вартість арештованої сировини ставить майже 100 мільйонів гривень.