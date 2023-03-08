Очільник представництва Червоного Хреста в Україні: Наш особливий підхід іноді сприймають так, ніби ми нічого не робимо

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Герман Крігер / «Бабель»

Очільник представництва Червоного Хреста в Україні Стефан Сакалян заявив, що його організації необхідно зберігати нейтральність заради довіри і продовження місій, і розповів про їхній особливий підхід.

Про це він сказав в інтервʼю «Бабелю».

За словами Сакаляна, в Україні Міжнародний комітет Червоного Хреста працює з багатьма відомствами й міністерствами та зберігає з ними «дуже хороші відносини».

«Якщо дехто з представників влади незадоволений тим, що нам не дають доступу до військовополонених, важливо сказати, що це лише один із напрямків нашої діяльності. І він один із найскладніших», — наголосив він.

Відповідаючи на питання, чому попри повноваження, надані МКЧХ Женевською конвенцією, організація все ще не може потрапити до українських бранців, Стефан Сакалян сказав, що розуміє серйозність проблеми.

«Ми не тільки добре усвідомлюємо цю проблему, а й сприймаємо її дуже серйозно, бо ми бачимо страждання сімей. Можливо, проблема в тому, що наш особливий підхід іноді сприймають так, ніби ми нічого не робимо», — зазначив він.

Сакалян впевнений, що Міжнародний комітет Червоного Хреста має бути дуже обережним, щоб його «не штовхнули в політику».

«Нам потрібна довіра, щоб крок за кроком, потроху отримувати доступ. Якщо ми станемо робити гучні заяви, будемо займатися адвокацією, будемо працювати як асоціації правозахисників, ми не зможемо робити того, що повинні», — сказав він і додав, що кожен має виконувати свою роль.

«Наша ― не вказувати пальцем, а виконувати завдання. І це важко сприймають не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах», — наголосив Сакалян.