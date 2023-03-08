Bloomberg: Цьогорічний бюджет Пентагону буде рекордним — понад $835 мільярдів

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David B. Gleason / Flickr

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 9 березня запропонує рекордний оборонний бюджет, повідомили Bloomberg американські чиновники.

За словами анонімного джерела видання, загальна сума перевищить $835 мільярдів. З них $170 мільярдів піде на закупівлю зброї та $145 мільярдів — на дослідження й розробки. У поточному фінансовому році Конгрес виділив Пентагону $816 мільярдів.

У новому бюджеті Міністерства оборони США будуть літаки F-35 від Lockheed Martin. На придбання винищувачів, продовження розробки та модернізацію мають витратити $13,5 мільярда.

Пентагон запросить 83 F-35 для ВПС, ВМС і Корпусу морської піхоти — 48 літаків виділять повітряним силам і 35 — військово-морським і морській піхоті.

За словами одного з чиновників, оборонний бюджет, зокрема, потребує значного фінансування боєприпасів великої дальності, які можуть використати у ймовірному конфлікті з Китаєм.

«Регулярний бюджет Міністерства оборони в основному формується через ескалацію напруженості з Китаєм, що його Пентагон розглядає як головного потенційного суперника військовому керівництву США», — йдеться в матеріалі.

У Bloomberg також зазначили, що витрати на підтримку опору українців російській агресії фінансувалися за рахунок окремих додаткових асигнувань.