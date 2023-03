Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі

Новини

Американська компанія Apple представила iPhone 14 та iPhone 14 Plus в новому яскраво-жовтому кольорі. Це вперше з часів iPhone 11 у кольоровій гамі iPhone з’явився яскраво-жовтий колір. Для версії Pro кольорової варіації немає.

Зараз iPhone 14 та iPhone 14 Plus доступні у пʼяти кольорах — чорний, червоний, білий, синій та пурпуровий. За характеристиками та іншими можливостями iPhone 14/ 14 Plus у новому яскраво-жовтому кольорі не відрізняються від інших колірних версій. Ціна теж залишилася незмінною — від $799 і від $899 за iPhone 14 та iPhone 14 Plus.

В 60 країнах, зокрема США, передзамовлення стартують 10 березня, а у вільному продажу iPhone 14 та iPhone 14 Plus в жовтому кольорі зʼявляться 14 березня. Коли вони дістануться України, наразі невідомо.

За новим кольором стоїть стратегія попиту. Новий колір теоретично збільшує продаж iPhone в середині продуктового циклу. Це також дає компанії привід оновити ремінці для Apple Watch через деякий час.