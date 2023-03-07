Україна повернула з полону ще 130 людей
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Україна та росія провели черговий обмін полоненими — повернути вдалося 130 людей (126 захисників та 4 захисниці). Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки.
Про це 7 березня повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак та Координаційний штаб.
Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — із «Азовсталі».
Також повернули полонених у районі Бахмуту та Соледару — загалом 35 людей з Донецького напрямку.
- Це вже 39-й обмін полоненими, загалом повернути вдалося 1 993 людини.