У «Дії» можна згенерувати СOVID-сертифікат після закордонного щеплення
- Автор:
- Софія Телішевська
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VCU Capital News Service / Flickr
У застосунку «Дія» тепер можна згенерувати COVID-сертифікат після щеплення, зробленого за кордоном.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Людина, яка щепилася від COVID в іншій країні, має звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Лікар перевірить справжність сертифіката, відсканує QR-код спеціальним зчитувачем та внесе інформацію до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
Після цієї процедури можна почати генерувати сертифікат у «Дії».