У «Дії» можна згенерувати СOVID-сертифікат після закордонного щеплення

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VCU Capital News Service / Flickr

У застосунку «Дія» тепер можна згенерувати COVID-сертифікат після щеплення, зробленого за кордоном.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Людина, яка щепилася від COVID в іншій країні, має звернутися до сімейного лікаря з паспортом та іноземним COVID-сертифікатом. Лікар перевірить справжність сертифіката, відсканує QR-код спеціальним зчитувачем та внесе інформацію до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

Після цієї процедури можна почати генерувати сертифікат у «Дії».