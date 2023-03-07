Генсек ООН: Для досягнення гендерної рівності знадобиться 300 років

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За останніми оцінками організації ООН, яка займається розширенням прав і можливостей жінок, гендерна рівність у світі настане приблизно через 300 років.

Про це заявив генеральний секретар Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гутерріш.

У своєму виступі Гутерріш згадав високі показники материнської смертності, примушування дівчат до раннього шлюбу, викрадення та напади на дівчат через те, що вони відвідують школу — саме через такі випадки досягнення гендерної рівності віддаляється.

Окремо генсек ООН зупинився на долі дівчат в Афганістані. За його словами, там жінок викреслили з суспільного життя. Гутерріш розповів також про порушення прав жінок через війну росії в Україні.

«Кризи та конфлікти в першу чергу і найгірше впливають на жінок і дівчат», — сказав Гутерріш і навів війну рф в Україні як приклад.

Щоб пришвидшити настання гендерної рівності, Гутерріш закликав підвищувати рівень освіти, доходів і зайнятості для жінок і дівчат, особливо в країнах, що розвиваються, а також сприяти участі жінок і дівчат у науковій діяльності і розробці технологій.

«Століття патріархату, дискримінації та шкідливих стереотипів створили величезний гендерний розрив у науці та техніці. Давайте прояснимо: глобальні рамки не працюють для жінок і дівчат світу, їх потрібно змінити», — наголосив генсек ООН.