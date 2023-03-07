В Очакові затримали російського агента — колишнього командира одного з центрів спеціальних операцій ЗСУ

Новини

СБУ

У Очакові Миколаївської області провели спецоперації і затримали агента російської розвідки, який збирав інформацію для захоплення міста.

Про це Служба безпеки України повідомила 7 березня.

Затриманий — агент Головного управління Генерального штабу ЗС рф, колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України, який згодом влаштувався до Очаківської міської ради. Російська воєнна розвідка дала йому завдання схилити до співпраці з окупантами керівництво міської влади. За це меру міста пропонували «обрати посаду» у разі захоплення регіону, однак міський голова повідомив про це до СБУ.

СБУ

Агент перебував на постійному агентурному звʼязку з кадровим співробітником російської розвідки Колєсніковим Сергієм Олександровичем, уродженцем України. Саме за його вказівкою посадовець приховано збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони. Для цього він намагався використовувати свої звʼязки серед колишніх військових та чиновників. Також чоловік формував власну мережу інформаторів.

У чоловіка вдома провели обшуки, знайшли телефон, який він використовував для листування з окупантами, тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами. Агенту повідомили про підозру у держзраді, суд вже його арештував.