Канадських близнюків назвали найбільш недоношеними близнюками у світі

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Книга рекордів Гіннеса назвала канадських брата і сестру, що народилися в 22 тижні, найбільш недоношеними близнюками у світі.

Адія та Адріал Надараджа народилися на 126 днів раніше (4 березня 2022 року). Доношена вагітність зазвичай триває 40 тижнів, тобто вони народилися раніше на 18 тижнів, чим побили попередній рекорд американських близнюків, які у 2018 році народилися на 125 днів раніше.

Як зазначає Книга рекордів Гіннеса, якби діти народилися бодай на годину раніше, лікарня навіть не намагалася б їх врятувати. Мама Шакіна Раджендрам розповіла, що коли у неї почалися пологи у терміні 21 тиждень і пʼять днів, лікарі сказали їй, що діти «нежиттєздатні» і мають «0% шансів на виживання». Це була її друга вагітність після того, як кілька місяців тому перша завершилась невдало в тій же лікарні.

Батько Кевін Надараджа сказав, що в лікарні їх попередили, що не зможуть допомогти з такою ранньою вагітністю. Тоді подружжя вирішило змінити лікарню на ту, де є спеціалізоване відділення інтенсивної терапії новонароджених.

На другий день пологів (21 тиждень та шість днів вагітності) Раджендрам сказали, що якщо діти народяться навіть за кілька хвилин до настання 22 тижнів, їх залишать помирати. Попри сильну кровотечу, вона сказала, що щосили намагалася «утримати дітей» ще кілька годин. Зрештою, води у неї відійшли через 15 хвилин після опівночі. Менш як за дві години після початку 23-го тижня вагітності народилися діти. Зараз дітям рік і у них серйозні проблеми зі здоровʼям.