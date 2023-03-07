У Єгипті археологи знайшли усміхненого мінісфінкса, схожого на імператора Клавдія
- Автор:
- Анна Холоднова
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EPA
У Єгипті археологи знайшли статую усміхненого сфінкса з вапна у залишках стародавнього храму.
Про це пише BBC.
Артефакт виявили у дворівневій гробниці в провінції Кена, за 450 км на південь від Каїру.
Науковці вважають, що сфінкс із усміхненим обличчям і двома ямочками на щоках символізує римського імператора Клавдія. Він набагато менший за всесвітньо відомого Сфінкса в пірамідах Гізи, який має заввишки 20 метрів.
Зараз археологи вивчають позначки на камʼяній плиті, які можуть розповісти більше про цю статую.
- Тиберій Клавдій Цезар Август Германік — імператор з династії Юліїв-Клавдіїв у 41—54 роках. За час свого правління він поширив римську владу на Північну Африку.