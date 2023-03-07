Генштаб: За добу Сили оборони України відбили близько 140 атак і ліквідували понад тисячу окупантів

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Минулої доби Сили оборони України відбили понад 140 атак росіян. Армія рф намагалася наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках і втратила 1 060 своїх військових за добу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Українська авіація 15 разів вдарила по скупченнях росіян, а також влучила по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Українські воїни збили девʼять іранських дронів Shahed-136, а також ворожий літак Су-25 та ще вісім безпілотників різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління окупантів, вісім районів скупчення військ рф, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію.

Армія росії за минулу добу втратила приблизно 1 060 військових, девʼять танків, 11 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і три засоби ППО. Загалом в Україні вже загинули 154 830 росіян.