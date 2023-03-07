Крим потрібен США як засіб тиску на росію. Провідні світові медіа про війну 6 березня

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«Бабель»

Про те, чому Вашингтон уникає однозначної відповіді на питання, чи допомагатимуть США Україні відвоювати Крим, пише видання The Hill. Попри те, що формально світ визнає, що анексований росією у 2014-му півострів є територією України, ні представники Білого дому, ні Пентагону протягом повномасштабної війни, що триває понад рік, не висловлюються чітко ― чи підтримуватимуть Україну зброєю, щоб знищити там російський контингент, чи, навпаки, забороняють Києву рухатись у цьому напрямку. До осені дискусії щодо Криму велися «з безпечної відстані», пише журналістка видання Елен Мітчел: здавалося, що міць російської армії не дасть можливості ЗСУ повернути цю територію. Втім, успішні осінні контрнаступальні операції та все більші проблеми російської армії та Кремля загалом зробили перспективи операції реальними, а розмови про повернення Криму актуальними. Значна частина американських урядовців досі скептична щодо того, що Україна зможе зайти за Перекоп, інша боїться ймовірної непередбачуваної реакції путіна. На тлі такої непевності американці вирішили «підвісити» кримське питання, щоб дати путіну територію для можливого компромісу. Щойно він зрозуміє, що може втратити одне з головних своїх «надбань» за час панування в росії, його риторика зміниться ― і тоді з тираном, можливо, вийде домовитись на прийнятних для Києва умовах, очікують у Вашингтоні. Тому поки що диктатора не заганяють у глухий кут заявами про повернення Криму, а на питання українців американські чиновники відповідають, що поки що ЗСУ мають звільнити чималі території на сході та півдні України, тож говорити про півострів зарано.

Роль криптовалют у війні росії з Україною портал Cointelegraph обговорив із керівником напрямку санкцій компанії Chainanalysis Ендрю Фірменом. За його словами, українські приватні й державні ініціативи за рік повномасштабної війни через біткойн, ефіріум та інші криптовалюти змогли залучити близько $200 мільйонів. У росіян цей показник ― $5 мільйонів, однак через те, що добровільно окупантам жертвували мало, російські хакерські групи пішли іншим шляхом. Кіберзлочинці на кшталт угруповання Conti, яке наступного дня після російського вторгнення відкрито стало на бік Кремля, збирали гроші за допомогою програм-вимагачів. За розблокування своїх даних люди чи компанії переказали проросійським шахраям майже пів мільярда доларів, запевняють у Chainanalysis, ґрунтуючись на даних криптовалютних бірж. Утім, чи вдалося росіянам вивести ці гроші, невідомо, оскільки криптосфера також стала об’єктом санкцій США. І кілька популярних у росії криптобірж через це змушені були припинити роботу. Також Казначейство США могло блокувати окремі криптовалютні рахунки, відтак значна частина цих сум може виявитись заблокованою.

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