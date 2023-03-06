У Туреччині опозиція визначилася з єдиним кандидатом, який стане опонентом Ердогана на виборах

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Twitter / France 24

Блок турецьких опозиційних партій визначився з єдиним кандидатом на майбутніх президентських виборах. Ним стане 74-річний політик Кемаль Кілічдароглу.

Про це пише Reuters.

Попри внутрішні конфлікти, шість партій, які обʼєдналися в блок проти чинної турецької влади, таки домовилися про кандидатуру Кілічдароглу. Ця угода була на межі зриву після того, як опозиційна права Хороша партія в пʼятницю вирішила покинути блок. Там виступали проти кандидатури Кілічдароглу, тому що він вже 13 років не може виграти в президента Реджепа Ердогана та його партії. У партії хотіли висунути інших кандидатів, наприклад популярних мерів Стамбулу чи Анкари.

Зрештою, 6 березня Хороша партія таки повернулася до блоку та погодилася на кандидатуру Кілічдароглу. Натомість він зазначив, що в разі перемоги призначить мерів Стамбулу Екрема Імамоглу та Анкари Мансура Яваса віцепрезидентами країни.

Сам Кілічдароглу є лідером найбільшої опозиційної партії Туреччини — Республіканської народної партії. Вона найстаріша в країні, а її засновником був один із творців сучасної незалежної Туреччини Кемаль Ататюрк.

Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку. Вибори, які заплановані на 14 травня, стануть одними з найважчих для Ердогана та його партії, які перебувають при владі з 2003 року. Опитування показують, що шанси перемогти як у чинної влади, так і в опозиції, приблизно однакові.