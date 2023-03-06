СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука
- Автор:
- Софія Телішевська
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Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука в понеділок затримали співробітники СБУ, повідомив голова ОВА Максим Марченко.
«Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни», — зазначив він.
Подробиці справи Марченко пообіцяв розповісти згодом.
«Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади, яку вони займають», — резюмував він.
У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.
- Ігор Ткачук працював заступником голови Одеської ОВА Максима Марченка з жовтня 2022 року. Має 15-річний стаж роботи на держслужбі. Депутат Одеської районної ради VIII скликання від партії «За майбутнє». Із лютого 2022 року виконував обов’язки заступника директора державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ» із загальних питань. У 2018-2019 роках був керівником апарату Одеської обласної державної адміністрації.