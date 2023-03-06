СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука

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Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука в понеділок затримали співробітники СБУ, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

«Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни», — зазначив він.

Подробиці справи Марченко пообіцяв розповісти згодом.

«Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади, яку вони займають», — резюмував він.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.