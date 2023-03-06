Naval News: Росія торговими кораблями провозить зброю через Босфор

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Відколи Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів через війну в Україні, росія почала використовувати допоміжні та торгові судна для перевезення військових вантажів через протоку.

Про це пише видання Naval News, посилаючись на дані учасників групи Bosphorus Observer та експерта з оборони Йорука Ішика.

За даними спостерігачів, російський контейнеровоз Sparta IV привіз до Сирії вантаж гуманітарної допомоги для потерпілих від землетрусу, а потім вивіз військовий вантаж із військово-морської бази рф, який має вивантажити в Новоросійську.

Судно йшло через Босфор у супроводі кораблів ВМФ рф і пройшло протоку в темний час доби. А до входу в Босфор 1 березня 2023 року Sparta IV йшла в супроводі ракетного корвета ВМФ росії «Стєрєгущій».

Це вже не вперше, коли російські контейнеровози перевозять військові вантажі. За даними експертів, у серпні 2022 року російські ракети ППО С-300 також були завантажені на Тартусі в Сирії і доставлені до Новоросійська.