У Кубі екстрено посадили літак через птахів у двигуні й задимлення в салоні

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У двигун американського авіалайнера, що вилітав із Куби, залетіли птахи — він загорівся й повернувся до Гавани.

Аварійна посадка сталась в неділю, 5 березня, пише The Guardian.

Рейс летів до Форт-Лодердейла, штат Флорида. Дим проник у салон літака, але ніхто не постраждав. За даними авіакомпанії Southwest Airlines, на борту Boeing 737 перебували 147 пасажирів та шість членів екіпажу.

«Пілоти благополучно повернулися до Гавани, де клієнтів евакуювали з літака по трапах через задимлення в салоні», — пояснили у Southwest.