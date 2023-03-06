У Кубі екстрено посадили літак через птахів у двигуні й задимлення в салоні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У двигун американського авіалайнера, що вилітав із Куби, залетіли птахи — він загорівся й повернувся до Гавани.
Аварійна посадка сталась в неділю, 5 березня, пише The Guardian.
Рейс летів до Форт-Лодердейла, штат Флорида. Дим проник у салон літака, але ніхто не постраждав. За даними авіакомпанії Southwest Airlines, на борту Boeing 737 перебували 147 пасажирів та шість членів екіпажу.
«Пілоти благополучно повернулися до Гавани, де клієнтів евакуювали з літака по трапах через задимлення в салоні», — пояснили у Southwest.