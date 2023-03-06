Victoriaʼs Secret повертає щорічне шоу після чотирирічної перерви

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Dimitrios Kambouris / Getty Images for Victoria's Secret

Бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret повертає щорічний показ Victoriaʼs Secret Fashion Show. Його скасували у 2019 році через звинувачення в сексизмі.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Під час оголошення звіту про доходи компанії за 2022 рік фінансовий директор Тімоті Джонсон заявив, що бренд прагне оновити колишнє щорічне шоу після чотирирічної перерви. Захід відбудеться цього року, пізніше.

Представник Victoria Secret & Co. заявив The Hollywood Reporter, що бренд «завжди впроваджує інновації та ідеї в усіх сферах бізнесу, щоб продовжувати ставити наших клієнтів у центр всього, що ми робимо».

«Як ми вже повідомляли раніше, наша нова концепція бренду та місія залишаться нашим керівним принципом. Це приведе нас до нових просторів, таких як відновлення одного з наших найкращих маркетингових та розважальних обʼєктів на сьогоднішній день та перевертання його з ніг на голову, щоб відобразити, хто ми є сьогодні. Ми раді поділитися більш детальною інформацією цього року, трохи згодом», — заявила компанія.

У листопаді 2019 року показ Victoriaʼs Secret Fashion Show скасували через кілька суперечок навколо бренду, у тому числі довкола покійного Джеффрі Епштейна (був фінансовим радником мільярдера Леса Векснера — власника корпорації L Brands, до якої входить Victoria’s Secret) та проблеми із зображенням жіночого тіла. Головною особливістю показів були моделі з ідеальними за мірками індустрії параметрами, однак у 2018 році шоу Victoriaʼs Secret мало найнижчі рейтинги, ніж будь-коли, і зазнало критики як сексистське й застаріле.

Через кілька місяців, у лютому 2020 року, компанія зіткнулася з іще більшою негативною реакцією після повідомлення The New York Times, в якому L Brands, материнська компанія Victoriaʼs Secret, звинуватила колишнього директора з маркетингу Едварда Разека у створенні «культури жінконенависництва і знущань».