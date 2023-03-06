В Естонії на парламентських виборах перемогла партія премʼєра Каї Каллас. У неї — рекордний результат

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ERR

В Естонії на парламентських виборах перемогла Партія реформ премʼєра Каї Каллас. Вона отримала 37 мандатів у Рійгікогу.

Про це пише ERR.

Усього проголосувало 615 009 людей, з них 301 495 виборців користувалися паперовими бюлетенями, 313 514 — електронними. Партія реформ набрала 31,2% голосів. Це втричі більше, ніж у попередньому складі парламенту.

«Я хочу подякувати всім виборцям. Дякую вам за цю довіру, я дякую вам за те, що ми вже два роки можемо керувати урядом і я дуже дякую вам за ті голоси, які ви віддали», — заявила лідерка партії, премʼєр Кая Каллас.

Консервативна народна партія Естонії (EKRE) отримала 16,1% голосів або 17 мандатів у Рійгікогу — це на два місця менше, ніж у попередньому складі. Її лідер Мартін Хельме поставив під сумнів результати електронного голосування і заявив, що його партія перебуває в опозиції.

Третє місце посіла Центристська партія із 15,3% голосів. Вона отримала 16 мандатів — на 10 менше, ніж у минулому складі Рійгікогу.