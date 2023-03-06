Вночі росіяни запустили по Україні 15 дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 13 з них

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У ніч проти 6 березня росіяни атакували Україну 15 іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136 із Брянської області рф. Сили ППО знищили 13 з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Чотири з них окупанти запустили по Дніпропетровщині, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Бійці Повітряного командування «Схiд» знищили усі дрони над областю.