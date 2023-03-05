У Запоріжжі закінчили розбирати завали багатоповерхівки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Запоріжжі завершили розбирати завали пʼятиповерхівки, в яку 2 березня поцілила російська ракета.
Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що в підсумку загинули 13 людей, серед яких маленька дитина. Врятувати вдалося 11 людей, а також чотирьох котів та собаку. Зниклими безвісти вважаються двоє людей.
- В ніч на 2 березня російські війська вдарили ракетою з комплексу С-300 по пʼятиповерхівці. Було зруйновано три поверхи.