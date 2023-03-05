Для захисту від нових плануючих авіабомб Україні потрібні винищувачі та більше систем Patriot

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Напередодні портал Defense Express із посиланням на власні джерела повідомив, що російські війська кілька тижнів тому вперше використали проти України нову керовану плануючу авіабомбу УПАБ-1500В вагою 1 500 кг. Її скинули на обʼєкт у Чернігівській області.

УПАБ-1500В росіяни взяли на озброєння у 2019 році. Вона має супутникову систему навігації і бойову частину вагою 1 010 кг. Бомба призначена для знищення високозахищених об’єктів, її скидають літаки за 40 км від цілі з висоти 14 км. Ця бомба спричиняє більші руйнування, ніж ракети.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що для захисту від таких авіабомб Україні потрібні сучасні винищувачі та більше систем ППО Patriot — вони можуть збивати носії УПАБ-1500В, наприклад за допомогою ракет з дальністю понад 150 км.

Ігнат також додав, що збитий 3 березня над Єнакієвим російський винищувач-бомбардувальник Су-34, імовірно, ніс таку бомбу.