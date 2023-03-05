Українська армія за добу знищила понад 900 окупантів та пʼять російських танків

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Українська армія за минулу добу ліквідувала 930 російських окупантів. Загальна кількість втрат росіян зросла до 153 тисяч вбитих військових.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Також вони знищили пʼять російських танків та девʼять бойових броньованих машин. Крім цього, Сили оборони України знищили 12 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та одну систему ППО.

Українські військові також збили пʼять російських безпілотників та знищили 10 одиниць автомобільної техніки.