Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13 людей

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Пресслужба ДСНС

Кількість загиблих від удару російської ракети по житловому будинку в Запоріжжі зросла до 13 людей. Рятувальники змогли витягти з-під завалів тіла ще трьох людей.

Про це пише ДСНС у Запорізькій області у своєму Facebook.

Серед загиблих є 8-місячна дитина.

Загалом рятувальники вивезли понад 853 т будівельних уламків. Також вони встановили дві освітлювальні вежі, щоб продовжувати роботи вночі.

Після удару вони змогли врятувати 11 людей. Також під час розбору завалів рятувальники дістали живими чотирьох котів та собаку.