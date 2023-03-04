У TikTok розповіли, як працюватимуть ліміти на користування додатком для неповнолітніх

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Соцмережа для обміну короткими вертикальними кліпами TikTok встановить 60-хвилинний щоденний ліміт екранного часу для користувачів, молодших за 18 років. Також вони зможуть відмовитися від нововведення.

Голова відділу довіри та безпеки TikTok Кормак Кінан розповів, що для додаткових 30 хвилин пароль повинен ввести хтось із батьків чи опікунів користувача.

Батьки дітей, які використовують опцію «Сімейний доступ» у програмі, також зможуть встановлювати обмеження щодо часу використання екрана та отримувати доступ до панелі інструментів, яка відображатиме дані про використання програми.

Зміни відбуваються в міру того, як уряди всього світу все більше занепокоєні безпекою використання TikTok.

TikTok заявив, що встановив 60-хвилинний поріг, спираючись на академічні дослідження й консультації з експертами Лабораторії цифрового здоровʼя в дитячій лікарні Бостону. Дослідження показало, що більш усвідомлене ставлення до того, як ми витрачаємо свій час, може допомогти нам вдумливіше ставитись до рішень, які ми ухвалюємо.

Якщо підлітки відмовляються від 60-хвилинного ліміту й проводять у TikTok понад 100 хвилин на день, платформа запропонує їм встановити денний ліміт екранного часу.

«Ми хочемо, щоб наша спільнота відчувала контроль над своїм досвідом у TikTok», — сказав Кінан.